Пообещал “уладить дело” за 10 000 леев: вымогателя задержали с поличным

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Житель Унген был задержан с поличным в Бельцах сотрудниками НАЦ и Прокуратуры по борьбе с коррупцией. Он вымогал у молодого человека 10 000 леев в обмен на обещание повлиять на сотрудников ИП Бельц и помочь закрыть дело о шантаже.

Как сообщают правоохранительные органы, безработный подозреваемый утверждал, что может повлиять на некоторых сотрудников полиции в Бельцах с тем, чтобы они вынесли решение по делу заявителя в пользу последнего. В обмен он “запросил” 10 000 леев.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Мужчина был пойман с поличным на парковке магазина в Бельцах в момент получения взятки. Его задержали на 72 часа. Вымогателю грозит штраф в размере от 3 000 до 4 000 условных единиц или лишение свободы на срок от 2 до 6 лет.

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