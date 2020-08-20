Пообещал права за 800 евро: в Единцах с поличным задержали взяточника

Пообещал права за 800 евро: в Единцах с поличным задержали взяточника

Работник Центра подготовки специалистов для Национальной армии в Единцах был задержан с поличным сотрудниками НАЦ и Антикоррупционной прокуратуры. Мужчина подозревается в злоупотреблении властью и пассивной коррупции.

Согласно материалам, он потребовал 800 евро за помощь в получении водительских прав. Подозреваемый обещал посодействовать в обретении документа без физического присутствия “ученика” на теоретических и практических тестах.

Мужчина был задержан с поличным при получении первого транша в 4 000 леев. По факту случившегося было возбуждено два уголовных дела. В случае обвинительного приговора подозреваемому грозит штраф от 6 000 до 8 000 условных единиц или тюремное заключение от 5 до 10 лет с лишением права занимать определённые государственные должности на срок от 7 до 10 лет.

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