Пообещал помочь водителю решить проблему за деньги: “бизнесмену” грозит до 6 лет тюрьмы

Пообещал помочь водителю решить проблему за деньги: “бизнесмену” грозит до 6 лет тюрьмы

Сотрудники НАЦ и Прокуратуры по борьбе с коррупцией задержали мужчину за взятку в размере 1 000 евро. Эту сумму он потребовал у водителя микроавтобуса за возврат ранее отобранных номеров и свидетельства о регистрации.

Согласно материалам дела, подозреваемый утверждал, что может повлиять на инспекторов Национального агентства автомобильного транспорта и убедить вернуть номерной знак и свидетельство о регистрации транспортного средства.

По факту коррупции было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый был задержан на 72 часа. В случае обвинительного приговора ему грозит штраф в размере от 1 000 до 3 000 условных единиц или лишение свободы на срок от 2 до 6 лет.

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