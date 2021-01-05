Пообещал помочь с правами за кругленькую сумму: мужчине грозит 6 лет тюрьмы

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Житель Чадыр-Лунги был задержан сотрудниками НАЦ за взятку. Мужчина потребовал 800 евро за помощь в получении водительских прав категорий B и C.

Согласно материалам дела, подозреваемый пообещал оказать влияние на сотрудников отдела регистрации и квалификации транспортных средств в Комрате и помочь кандидату за вознаграждение успешно сдать экзамены.

После получения первого транша в 400 евро мужчина был задержан. В случае обвинительного приговора ему грозит штраф от 2 до 3 тысяч условных единиц или лишение свободы сроком до 6 лет.

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