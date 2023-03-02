Пообещал изменить ход уголовного дела за 20 000 евро: взяточник задержан НАЦ

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Житель столицы был задержан сотрудниками Антикоррупционного центра. Подозреваемый получил от женщины 20 000 евро, пообещав повлиять на решение по уголовному делу её сына.

Подозреваемый пообещал оказать влияние на сотрудников Дрокиевской полиции и прокуратуры и прекратить уголовное дело. Женщина перечислила подозреваемому сначала 5000 евро, а позже ещё 15000 евро.

Мужчина задержан на 72 часа и помещён в изолятор. Расследование случившегося продолжается.

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