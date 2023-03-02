Пообещал изменить ход уголовного дела за 20 000 евро: взяточник задержан НАЦ

Пообещал изменить ход уголовного дела за 20 000 евро: взяточник задержан НАЦ

Житель столицы был задержан сотрудниками Антикоррупционного центра. Подозреваемый получил от женщины 20 000 евро, пообещав повлиять на решение по уголовному делу её сына.

Подозреваемый пообещал оказать влияние на сотрудников Дрокиевской полиции и прокуратуры и прекратить уголовное дело. Женщина перечислила подозреваемому сначала 5000 евро, а позже ещё 15000 евро.

Мужчина задержан на 72 часа и помещён в изолятор. Расследование случившегося продолжается.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md