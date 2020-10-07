Поножовщина на пьяную голову: сын набросился на отца

Поножовщина на пьяную голову: сын набросился на отца

О семейной ссоре в милицию сообщила женщина, находившаяся в гостях в селе Мокра.

Подоспевшие на место ЧП правоохранители выяснили, что в тот вечер дом был полон гостей – праздновали день рождения. Под действием алкоголя между отцом и сыном разгорелся конфликт, который перерос в драку.

37-летний мужчина кухонным ножом ударил родителя по руке. Пострадавший 59-летний сельчанин был госпитализирован, пишет mvdpmr.org.

Проверка по факту случившегося продолжается.

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