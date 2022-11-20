Поножовщина на Ботанике: один человек погиб, двое ранены

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Мужчина скончался, а ещё два человека получили ранения в результате конфликта, произошедшего в квартире в секторе Ботаника. Инцидент произошёл сегодня утром.

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что между 37-летним гостем, 30-летним мужчиной и его 23-летней супругой вспыхнула ссора. Подозреваемый взял нож и несколько раз ударил им пару.

Одна из жертв тоже взяла нож и ударила им обидчика. В результате 30-летний мужчина скончался, а его супруга и нападавший были госпитализированы, пишет deschide.md.

Полиция выясняет все обстоятельства ЧП.

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