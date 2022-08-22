Поножовщина между братьями в Теленештах: один из мужчин попал в больницу

Конфликт между родственниками случился вчера в селе Захаровка.
36-летний сельчанин повздорил со своим 33-летним братом. Завязалась драка, в ходе которой младший из мужчин схватил кухонный нож и ударил им старшего брата в спину и в живот.
На место происшествия прибыли врачи и сотрудники полиции. Пострадавшего мужчину доставили в больницу, пишет deschide.md.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.
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