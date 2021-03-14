Понедельник объявлен указом Санду днём траура

Понедельник объявлен указом Санду днём траура

В понедельник, 15 марта, состоятся похороны писателя Николая Дабижи. В связи с этим Майя Санду объявила день траура.  

В соответствии с указом президента, завтра во всей стране будут приспущены флаги, а в 12.00 состоится минута молчания. Траурную церемонию будет транслировать “Teleradio-Moldova”.

Местным властям, предприятиям и организациям рекомендовано отказаться в этот день от развлекательных мероприятий, а СМИ – учитывать специфику этого дня при подготовке публикаций и программ.

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