Понадеялся на авось: водитель из Фалешт пытался пересечь границу пьяным и без прав

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Инцидент произошёл накануне на контрольно-пропускном пункте “Скулень”. Пограничники задокументировали водителя, у которого не было прав. Более того, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, 22-летний житель Фалештского района за рулём автомобиля, зарегистрированного в Румынии, намеревался въехать в Молдову. Во время проверки пограничники почувствовали перегар. Тест показал 1,04 мг/л алкоголя в выдыхаемом молодым человеком воздухе.

Более того, пограничники обнаружили, что у него нет прав. В машине в качестве пассажиров находились отец водителя, он тоже был в нетрезвом состоянии, а также его приятель, который в итоге сел за руль автомобиля.

За вождение в нетрезвом виде нарушителю грозит уголовная ответственность.

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