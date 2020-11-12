Помощь в холодный период года получат почти 179 тысяч семей

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Помощь в холодный период года (ноябрь 2020 – март 2021) получат почти 179 тысяч семей. Размеры выплаты составит 500 леев в месяц.

Для внедрения Программы социальной помощи в государственном бюджете на 2020 год предусмотрено порядка 1148702,2 тысяч леев, из которых 651,912,0 – на социальную помощь и 496790,2 – на помощь в холодный период года. Малоимущие семьи могут подавать заявления для получения выплаты социальным работникам в своих населённых пунктах.

Стоит отметить, что за первые 9 месяцев 2020 года социальную помощь хотя бы один раз получили порядка 89 тысяч семей. Средний размер выплат составил 1021 лей.

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