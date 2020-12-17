Помощь пенсионерам, инвалидам, семьям: какие меры будут внедрены в 2021 году (ВИДЕО)

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Депутат Партии социалистов Владимир Односталко рассказал о том, какие социальные меры были утверждены вчера парламентом.

В частности:

пенсионеры и инвалиды всех групп, чьи выплаты не превышают 4000 леев в месяц, получат по 1000 леев к Пасхе;

пособия в случае смерти вышедшего на пенсию супруга/супруги будут выплачиваться и в будущем году;

будет произведён ускоренный перерасчёт пенсии для работающих пенсионеров;

пенсионный возраст был снижен до 57 лет для женщин и 62 для мужчин;

единовременная выплата по рождению ребенка увеличится с 8300 до 9460 леев;

число получателей помощи в холодный период года увеличится на 30 тысяч человек, а сама выплата вырастет с 350 до 500 леев;

выплаты инвалидам увеличатся на 30-50%;

полис медицинского страхования не подорожает, все льготы при его покупке будут сохранены, а список компенсируемых лекарств будет расширен;

нуждающиеся граждане будут обеспечены протезами.

– Мы выполняем те программы, с которыми шли на выборы. Мы обещали – мы сделали! – подчеркнул социалист.

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