Помощь пенсионерам, инвалидам, семьям: какие меры будут внедрены в 2021 году (ВИДЕО)

Помощь пенсионерам, инвалидам, семьям: какие меры будут внедрены в 2021 году (ВИДЕО)

Депутат Партии социалистов Владимир Односталко рассказал о том, какие социальные меры были утверждены вчера парламентом. 

В частности:

  • пенсионеры и инвалиды всех групп, чьи выплаты не превышают 4000 леев в месяц, получат по 1000 леев к Пасхе;
  • пособия в случае смерти вышедшего на пенсию супруга/супруги будут выплачиваться и в будущем году;
  • будет произведён ускоренный перерасчёт пенсии для работающих пенсионеров;
  • пенсионный возраст был снижен до 57 лет для женщин и 62 для мужчин;
  • единовременная выплата по рождению ребенка увеличится с 8300 до 9460 леев;
  • число получателей помощи в холодный период года увеличится на 30 тысяч человек, а сама выплата вырастет с 350 до 500 леев;
  • выплаты инвалидам увеличатся на 30-50%;
  • полис медицинского страхования не подорожает, все льготы при его покупке будут сохранены, а список компенсируемых лекарств будет расширен; 
  • нуждающиеся граждане будут обеспечены протезами.

– Мы выполняем те программы, с которыми шли на выборы. Мы обещали – мы сделали! – подчеркнул социалист. 

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