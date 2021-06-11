Помощь малоимущим и семьям с детьми: какие меры предлагает Блок коммунистов и социалистов (ВИДЕО)

Помощь малоимущим и семьям с детьми: какие меры предлагает Блок коммунистов и социалистов (ВИДЕО)

Незастрахованным лицам будет выплачиваться пособие по уходу за ребенком в том же размере и в течение того же срока, что и застрахованным лицам (до достижения ребенком возраста 3-х лет). Размер пособия будет увеличиваться, и в 2025 году он достигнет прожиточного минимума ребёнка. В то же время для малообеспеченных многодетных семей будет внедрена программа продовольственной помощи, которая позволит существенно улучшить питание детей и одновременно частично компенсировать затраты этих семей на продовольствие. Данные меры содержатся в Программе социально-экономического развития Республики Молдова Блока коммунистов и социалистов, их на брифинге для прессы озвучила Алла Дарованная. 

Кроме того, размер социального пособия малоимущим семьям будет ежегодно увеличиваться, условия его предоставления упростятся, имущество семей (бойлер, стиральная машина-автомат, микроволновая печь и др.) не будет учитываться при оценке благосостояния и назначении социального пособия. В целях усиления социальной поддержки семей с детьми будет принят Закон о материнском капитале. Также усилится социальная поддержка ветеранов путем увеличения размера пособий, обеспечения их жильём и санаторным лечением.

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