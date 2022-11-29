Помощь для очень бедных

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О выплате ещё одного вида финансовой помощи малоимущим

В минувшую пятницу Министерство труда и социальной защиты объявило о запуске новой программы выплаты социальной помощи малоимущим. По прогнозам специалистов госведомства, она охватит около 40 тыс. уязвимых домохозяйств.

На совести комиссий

Министр Марчел Спатарь на пресс-конференции по случаю запуска программы заявил, что в Молдове насчитывается большое количество семей, которые из-за высоких тарифов не могут позволить себе оплачивать счета за энергоресурсы.

– Программа компенсаций на энергоресурсы Ajutor la contor будет способствовать снижению влияния кризиса, но для многих семей и этого будет недостаточно, – отметил министр. – Поэтому мы повысили предельные суммы доходов, что позволит большему числу граждан претендовать на помощь в холодный период года. Этот вид финансовой помощи в размере 700 леев ежемесячно будет выплачиваться на протяжении полугода примерно 40 тыс. уязвимых домохозяйств. Она будет предоставляться в дополнение к уже объявленным программам помощи в холодное время года, или социальной помощи, или компенсации, предусмотренных в законопроекте. Речь идёт о малообеспеченных домохозяйствах; беременных или кормящих женщинах; семьях с тремя и более детьми; семьях, в составе которых есть лица с ограниченными возможностями; неполных семьях с любым количеством детей.

По словам М. Спатарь, получателей помощи в холодный период года выявят комиссии, созданные на местном уровне, а связь с ними будет осуществляться с помощью международной платформы, разработанной Министерством труда и социальной защиты. Секретарями этих комиссий будут коммунитарные социальные ассистенты, на которых возлагается обязанность привлекать представителей примэрий, неправительственных организаций, гражданского общества для отбора получателей пособия в холодное время года, чтобы выявить семьи, больше всего нуждающиеся в помощи.

Порог доступа

Следует отметить, что 11 ноября по предложению Министерства труда и социальной защиты Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям своим решением повысила предельные суммы доступа к помощи в холодный период года.

– Прошлой зимой индекс порога доступа был повышен с 2,2 до 2,6 от суммы гарантированного минимального дохода, чтобы больше семей могли получать ежемесячную помощь в размере 700 леев. Мы сохраним данный множитель и на эту зиму.

Например, семья, состоящая из двух взрослых и двух детей, будет иметь право на помощь в холодный период года в том случае, если соответствует профессиональным критериям, а её ежемесячный доход ниже 13 398 леев, что на 35% выше, чем в прошлом году, – разъяснил на примере глава Минсоцтруда.

По решению Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям пороги доступа к помощи в холодный период года повысились следующим образом:

на 14% для семей, состоящих из двух взрослых без каких-либо ограничений возможностей;

на 25% для семей с двумя взрослыми, у одного из которых подтверждена тяжёлая степень ограничения возможностей;

на 26–30% для семей, состоящих из двух взрослых и одного ребёнка, в зависимости от степени ограничения возможностей последнего;

на 30–35% для семей, состоящих из одного взрослого и одного ребёнка, в зависимости от степени ограничения возможностей последнего;

на 32–36% для семей, состоящих из одного взрослого и одного ребёнка, в зависимости от степени ограничения возможностей последнего.

Помощь в холодное время года будет предоставляться в дополнение к уже объявленным программам помощи в холодное время года, или социальной помощи, или компенсации, предусмотренных в законопроекте.