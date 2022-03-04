Помощь беженцам: “Почта Молдовы” запустила сбор благотворительных пожертвований

Помощь беженцам: “Почта Молдовы” запустила сбор благотворительных пожертвований

ГП “Почта Молдовы” инициировала кампанию по сбору помощи для граждан Украины, которые нашли убежище в Молдове.

Во всех почтовых отделениях страны будут собирать пожертвования для украинских беженцев. Сбор осуществляется с 8:00 до 17:00, после чего помощь отвезут во Дворец Железнодорожников по адресу бул. Дечебал, 2.

Что можно приносить: раскладушки, матрасы, одеяла, подушки, полотенца, постельное бельё, одежду и обувь, игрушки и развивающие игры (новые), посуду, средства личной гигиены, моющие средства, подгузники, консервы и другие упакованные продукты.

Не разрешается приносить: замороженные продукты, кулинарные изделия, продукты животного происхождения, кроме пчелиного мёда, консервов, сухого или сгущённого молока. Все продукты должны быть в целой упаковке, с читаемым сроком годности.

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