“Гостинцы” для сокамерников: бывшие зэки перекинули через забор тюрьмы пакеты с “запрещёнкой”

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Накануне была проведена спецоперация “Каскад”. Следователи Инспектората полиции Оргеева провели внезапные проверки в пенитенциарном учреждении №18 в Бранештах.

В результате мероприятий были задержаны два человека, которые перебросили через забор тюрьмы два подозрительных пакета. Нарушителями оказались бывшие заключённые, 29-летний житель Бессарабки и 32-летний кишинёвец. В изъятых пакетах были найдены около 100 SIM-карт, наркотики и мобильный телефон.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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