Помогали украинцам незаконно пересечь границу: один из участников преступной схемы задержан

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Правоохранители установили, что на протяжении 2022-2023 гг. группа лиц из Украины и Молдовы организовала канал незаконной миграции граждан. Стоимость услуг варьировалась от 3000 до 5000 долларов США.

Правоохранителям удалось установить местонахождение и задержать одного из подозреваемых. Остальные участники преступной группы объявлены в розыск.

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