Помогали с правами: двое специалистов в IT-отрасли задержаны за коррупцию

Помогали с правами: двое специалистов в IT-отрасли задержаны за коррупцию

В НАЦ обратилась гражданка и рассказала, что ей обещали упростить процесс сдачи экзаменов и получения водительских прав.

Согласно поданной жалобе, двое подозреваемых посредством онлайн-оплаты получили 13 050 леев. В ходе обысков, проведённых в домах задержанных, были обнаружены документы, банковские карты, а также финансовые средства, предположительно полученные в результате преступной деятельности.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются. Задержанным грозит штраф от 2000 до 3000 условных единиц или лишение свободы на срок до 6 лет.

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