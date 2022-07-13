“Бизнес” на беженцах: жителю Бессарабки “светит” срок за организацию нелегальной миграции

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Прокуратура завершила и передала в суд уголовное дело, возбуждённое в отношении 37-летнего жителя Бессарабки, который помог четверым гражданам Украины незаконно пересечь границу и получил за свою “услугу” 125 000 леев.

Правоохранители установили, что мужчина был членом преступной группировки, состоящей из граждан Молдовы и Украины. Они помогали пересекать границу мужчинам призывного возраста из соседней страны через село в Тараклийском районе, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По данному факту ведется следствие. В рамках дела уже были задержаны гражданин Украины и его сожительница с двойным гражданством (Украины и Молдовы). Членам ОПГ грозит штраф в размере до 67 500 леев или от 5 до 7 лет лишения свободы.

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