Помогал по хозяйству: мужчина упал с лестницы и получил серьёзные травмы

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В дежурную часть в Рыбнице поступило сообщение из районной больницы: на скорой доставлен мужчина с множественными травмами и переломами.

Правоохранители выяснили: накануне мужчина вызвался помочь по хозяйству своему 60-летнему родственнику. Когда сельчанин начал подниматься на чердак по деревянной лестнице, она неожиданно соскользнула. Мужчина упал на пенёк, который находился внизу, пишет mvdpmr.org.

Пострадавший окрикнул родственника. Тот помог ему подняться. В больницу сельчанин обратился не сразу. Но на следующий день, когда ему стало хуже, пострадавший позвонил в “скорую”.

Мужчину госпитализировали в хирургическое отделение. У него – закрытые переломы нескольких рёбер, кататравма, пневмоторакс.

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