Помогал по хозяйству, а потом ограбил – тираспольчанину грозит тюрьма за грабёж

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До 4 лет лишения свободы может грозить 29-летнему тираспольчанину.

На соседа заявила 78-летняя пенсионерка. Как выяснилось, молодой человек периодически навещал пожилую женщину и помогал по хозяйству: ходил в магазин, покупал продукты.

В день ограбления тираспольчанин отдыхал с друзьями, выпивали. Когда алкоголь закончился, мужчина пришёл к соседке позаимствовать денег, пишет novostipmr.com.

Хозяйка квартиры была готова дать определённую сумму, но мужчине показалось этого мало. Он вырвал все деньги из рук пенсионерки и ушёл.

По факту грабежа проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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