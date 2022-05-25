“Помог” по-соседски: нечистый на руку рыбничанин обокрал пенсионера

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Пенсионер из Рыбницы сообщил милиции, что у него пропали 600 долларов США. Правоохранители выяснили обстоятельства произошедшего.

В день случившегося 70-летний рыбничанин направился в банк, чтобы отправить накопленные деньги дочери в Италию. У подъезда мужчина почувствовал себя плохо и присел на скамейку. Соседи помогли пенсионеру подняться и завели в лифт. В это время один из них взял из кармана рубашки дедушки деньги.

Пенсионер заметил пропажу только на следующее утро и обратился в милицию, пишет mvdpmr.org. Мужчине, который присвоил чужие деньги, грозит уголовная ответственность.

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