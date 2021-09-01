Помнить во все времена бессмертной Земли

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О том, как сохранить память о героических предках

24 августа во многих населённых пунктах страны прошли праздничные мероприятия, посвящённые 77-летию освобождения Молдавии от фашистских захватчиков. Организаторами стали люди, не страдающие исторической амнезией, здоровые духом – те, кто относят себя к потомкам победителей, а не побеждённых.

Время размышлений

Накануне праздника в Российском центре науки и культуры состоялась научно-практическая конференция, посвящённая освобождению нашей страны и Ясско-Кишинёвской наступательной стратегической операции. Организаторами стали Национальный координационный комитет «Победа» и Союз офицеров РМ. На форум собрались историки и общественные деятели, чтобы обсудить и вспомнить события тех далёких дней, но, как признался модератор мероприятия историк, политолог Борис Шаповалов, дискуссия перетекла в незапланированное русло – больше говорилось не о военных событиях, а о том, как сохранить память о них. И это, наверное, правильно.

Как отметил вице-спикер парламента РМ Влад Батрынча, к сожалению, зачастую подобные мероприятия носят узкий характер. Вместе с тем в Молдове предпринимаются попытки дать новую политическую оценку истории.

– Есть вещи, которые мы можем объяснять обществу, в том числе и людям, придерживающимся других позиций, являющимся продуктами пропаганды, – считает Влад Батрынча. – С подобными мероприятиями нас в вузы не пустят, но такую дискуссию надо предлагать молодым людям, студенчеству. К сожалению, история часто обслуживает политические режимы, но, как минимум, мы можем предложить людям больше информации, дать возможность подумать, сравнить. Аргументов и фактов – огромное количество, и они говорят о том, что в советский период Молдавия получила мощнейший импульс для развития.

Власть, какая бы она ни была, вынуждена отдавать почести живым. Когда уйдёт последний солдат, нам начнут навязывать, что День Победы – день мёртвых.

Миссия выполнима

Русский дом часто является площадкой для проведения культурных и научных мероприятий. Как отметил руководитель Российского центра науки и культуры, Представительства Россотрудничества в РМ Андрей Муравьёв, очень здорово, что есть люди, жизнь которых является миссией по сохранению важнейшей правды о нашей совместной истории, о наших совместных достижениях и потерях.

– В Российской Федерации всё, что касается Великой Отечественной войны и сохранения истории, активно развивается, люди придумывают новые проекты, – утверждает Андрей Муравьёв. – Международное общение будет способствовать не только сохранению правды об истории, но и нашему настоящему, нашей современной дружбе и сотрудничеству, открывать новые горизонты и перспективы.

Что касается Молдовы, то, по мнению председателя Национального координационного комитета «Победа», руководителя Русского историко-патриотического клуба Алексея Петровича, мы плохо защищаем память о великой Победе. До сих пор рядом с нами живут люди, которые могут самым бесцеремонным образом плюнуть в эту Победу.

– Живая память сосредоточена в тех людях, которые пережили эту войну. Это ветераны, участники ВОВ, дети войны – очевидцы событий. Пока они живы – это праздник живых, – считает Алексей Петрович. – Власть, какая бы она ни была, вынуждена отдавать почести живым. Когда уйдёт последний солдат, нам начнут навязывать, что День Победы – это день мёртвых. У нас, духовно здоровых людей, всё укладывается в известную строку «Праздник со слезами на глазах». Наши деды и отцы научили нас, как этот праздник отмечать, – скорбеть по павшим и радоваться миру. Но потом нас будут учить иному. Мы должны уметь нашу память защищать.

Неизвестные герои

Раньше говорили, что гагаузы практически не воевали на фронтах Великой Отечественной. Но историки открывают новые факты – в частности в этом направлении глубокие исследования проводит кандидат исторических наук Степан Булгар. Он утверждает, что у гагаузов нет двойственности в вопросе, с кем им быть. В списках Антонеску по уничтожению населения они были третьими после евреев и цыган.

– Большей частью наши земляки были призваны в 1941 году, большинство из них попало в рабочие батальоны, – рассказывает Степан Булгар. – Документы показывают, что много гагаузов находилось в Румынии в лагерях для военнопленных. Те, кто попали в концентрационный лагерь в Николаеве, домой уже не вернулись. Когда война закончилась, выжившие молчали, никто не заявлял, что участвовал в обороне Севастополя или других городов. Есть среди гагаузов и герои, освобождавшие Молдавию. Их боевой путь требует дальнейшего изучения.

В работе конференции приняли участие два ветерана, два полковника – Василий Литвинов и Николай Гущин. Живая легенда, настоящие воины, которые искренне переживают о нашем будущем и благодарят за оказанное внимание, хотя совершено не должны этого делать.

– Здесь собрался цвет авангарда патриотов РМ, и это вселяет в нас, участников войны, надежду, – сказал Василий Литвинов. – Мы, ветераны, чувствуем, что все, кто занимаются нашей судьбой, наращивают эту заботу, несмотря ни на какие трудности.

Ещё он упомянул, что их становится всё меньше, а из оставшихся мало кто может ходить. На данный момент в РМ осталось 137 участников ВОВ.

Чтобы защитить свою землю и государственность, в Великой Отечественной войне на стороне Советской Армии воевали около 350 тыс. жителей Молдавии. Около 10 тыс. принимали участие в Ясско-Кишинёвской операции.

Неопровержимые доказательства

Музеи заслуженно считают хранилищем памяти, и Национальный музей истории РМ – не исключение. Сейчас основной экспонат, выставленный на обозрение, – диорама, отражающая фрагмент Ясско-Кишинёвской операции.

– Уникальный документ панорамно-диорамного искусства был открыт в 1990 году к 45-летию годовщины Победы. По исполнению – он третий на постсоветском пространстве после Бородинской битвы (Москва) и Севастопольской диорамы. Наш уникальный экспонат выполнен студией военных художников им. Митрофана Грекова, – поясняет заведующая отделом фондов Национального музея истории Молдовы Мария Евдокимова. – Это исторический документ, отражающий конкретные события, факты и людей. Я, как хранитель фотодокументального фонда, считаю, что есть документы, и как бы их ни трактовали историки с одной и с другой стороны, они неопровержимо доказывают действенность того или иного исторического события. Документ – это великая сила.

Сила слова

В завершение конференции состоялась презентация поэтического сборника «Am văzut-o! Я это видел!» в переводе поэтессы Дианы Жалбэ. Талант девушки давно был подмечен председателем Ассоциации русских писателей Республики Молдова Олесей Рудягиной.

– Наша ассоциация много делает для того, чтобы память о Великой Отечественной войне была сохранена. Мы прекрасно знаем о зверствах фашистов, но этого не знают молодые люди, – делится Олеся Рудягина. – Их можно растормошить при помощи поэтического слова, но русское слово понятно не всем. У нас есть бесценный пласт военной поэзии русских авторов, и Диана прекрасно справилась с воплощением бессмертных строк в молдавскую культуру. Люди, одинаково хорошо владеющие обоими языками, отмечают лёгкость и точность перевода Дианы и удивляются, как тонко она ощущает события военного времени.

– Мне очень интересна история Великой Отечественной войны, потому что это и история моей семьи, – подчеркнула Диана Жалбэ. – Эту книгу я посвятила моей прабабушке Марии Карповне, которая всю жизнь ждала сына с войны, а он так и не вернулся.

Благодаря активистам из общественных движений, историкам и литераторам ежегодно в Молдове выходит в свет хотя бы одна книга, связанная с историей ВОВ, но до самых главных читателей – представителей юного поколения – эти издания не доходят. Поэтому участники конференции пришли к выводу, что этот пробел надо восполнить. А ещё надо чаще встречаться, делиться информацией с общественностью, использовать социальные сети, чтобы никакой политический режим не мог стереть память о Победе.

Комментарий

С чужих страниц

Виктор Степанюк, доктор истории, доцент:

– Историю пишут победители. В советское время мы знали правду или почти всю правду. Но мы не можем определить, кто они такие – победители, пришедшие после 1991 года. Сейчас во всё вмешивается геополитика. На Молдову со стороны Запада и Румынии оказывалось сильнейшее духовное, культурное, образовательное давление. В Румынии тоже не определились, как относиться ко Второй мировой войне. Одна часть населения критикует короля Михая за то, что в конце войны он перешёл на сторону Советского Союза, другая – оправдывает его. Мы растим детей, которые ничего не знают о войне, а те преподаватели, которые хотят рассказать об этом объективно, боятся это делать. Патриотически настроенные люди порой просто не могут найти себе работу.

Наталья Устюгова