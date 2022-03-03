Помидоры – по 40, перец – по 45: цены на фрукты и овощи на Центральном рынке

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Ранней весной многие люди чувствуют себя неважно: появляются слабость, подавленное настроение и сонливость, отмечается снижение концентрации внимания и нарушение памяти, ухудшение состояния кожи, волос, ногтей. Такие симптомы характерны при авитаминозе. Чтобы его избежать, людям рекомендуют в этот период года употреблять в пищу как можно больше фруктов и овощей.

К счастью, на рынках страны доступен весь спектр витаминов. Цены, правда, “кусаются”. Так, помидоры стоят 40-45 леев за кг, перец – 45-55 леев, огурцы – 30 леев, кабачки – 45 леев, брокколи – 55 леев, цветная капуста – 42 лея. Долгожданный новый урожай белокочанной капусты появился на рынках страны – килограмм стоит 30 леев. Зелень – от 4 до 7 леев за пучок.

Также на прилавках начала появляться первая клубника, из Греции, килограмм стоит 160 леев. Хурма – 48 леев за кило, груша – 28 леев, яблоки – 5-6 леев, лимоны – 23 лея, виноград – 15 леев.

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