Помеха для автомобилистов

0

О требовании велосипедистов ужесточить закон и обеспечить им безопасное передвижение

Любовь Чегаровская, info@aif.md

В минувшую среду недалеко от Ставчен произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два юных велосипедиста в возрасте 12 и 13 лет. Водитель, двигавшийся по правой стороне дороги, как и спортсмены, по словам очевидцев, совершил обгон другого транспортного средства справа, нарушив правила, что и стало причиной столкновения с велосипедистами.

Один из сбитых ребят впал в кому, а спустя три дня умер в столичном Институте неврологии и нейрохирургии. Второй велосипедист получил сотрясение мозга и перелом ключицы и был госпитализирован.

Водителя, сбившего велосипедистов, задержали на 30 суток, отправив в пенитенциарное учреждение № 13. Судебная инстанция приняла решение приостановить действие его водительского удостоверения до вынесения окончательного приговора.

Результат системы

На второй день после происшествия Федерация велосипедного спорта РМ провела пресс-конференцию, на которой участники выказали озабоченность положением велосипедистов в нашей стране.

Президент Федерации велосипедного спорта РМ Игорь Шорин отметил, что организация уже много лет ведёт борьбу за то, чтобы власти изменили правила дорожного движения, учли их предложения и установили соответствующие знаки дорожного движения, чтобы повышать общую культуру, воспитывать правильное отношение граждан к альтернативному транспорту в стране. Он посетовал, что ребята были на тренировке без сопровождающей машины технической помощи. Случившееся стало возможным, потому что эти моменты не прописаны в нашем законодательстве, там вообще много чего не предусмотрено, хотя велосипедисты уже много лет добиваются своих прав на безопасное перемещение по дорогам городов и страны.

– Это правда, что был нарушен тренировочный процесс и нормы безопасности. Произошедшее – результат системы, в которой спортсмены привыкли находиться. Для них было нормой выехать на дорогу. В правилах дорожного движения отсутствует даже формулировка о том, что есть спортивный тренировочный процесс, – утверждает И. Шорин. – Есть много разных проблем, о которых мы неоднократно говорили, писали петиции, встречались с различного уровня представителями госуправления, с правоохранительными органами, подписывали меморандумы дружбы, проводили велосипедные заезды и прочее. Мы будем всячески пытаться в очередной раз достучаться до представителей органов власти, чтобы изменить ситуацию. Это катастрофа, и при текущем положении дел вопрос времени, что подобное опять может случиться. Поэтому наша обязанность взять на себя ответственность, пусть даже косвенную, сделать выводы и пытаться действовать всеми законными методами для того, чтобы такое не повторилось.

В сегодняшних условиях здоровый и активный образ жизни всё меньше доступен молодёжи, зато доступ к алкоголю и многим другим развлечениям максимально облегчён.

Срочно нужны инвестиции

Соучредитель Альянса велосипедистов Кишинёва (ABС) Анна Попа тоже говорила о многочисленных попытках активистов и федерации решить их проблемы на уровне властей, но всё продвигается крайне медленно.

– ABC уже больше трёх лет пытается сотрудничать с местными и центральными властями, чтобы они приняли чёткие и оперативные меры, позволяющие повысить безопасность велосипедистов как на местных, так и на национальных дорогах, – заявила А. Попа. – Прошлым летом на эту тему мы начали дискуссии с руководством Министерства инфраструктуры и регионального развития. Вроде они стали принимать некоторые меры, однако всё продвигается крайне медленно, а это позволяет случаться таким трагедиям.

По мнению девушки, сегодня в срочном порядке необходимо привлечь инвестиции в организацию инфраструктуры для велосипедного движения, трудоустроить персонал в соответствующие учреждения, которые будут сосредоточены исключительно на продвижении и развитии этого направления в нашей стране. Анна Попа выразила надежду, что новоизбранный министр также будет заинтересована в решении проблем велосипедистов, а с нею – МВД и Дорожная полиция.

Подтолкнули к велотренажёрам

Вице-президент Федерации велосипедного спорта РМ Дмитрий Наумов-Соколов, представляющий велосипедистов-любителей, обратил внимание на тот факт, что «для любителей и не нужна сопровождающая машина техпомощи».

– Так катаются люди по всему миру, в Европе особенно. И там количество велосипедистов огромное. У нас ситуация немножко другая, – подчеркнул Наумов-Соколов. – Новость о попавших в аварию ребятах была шокирующей, в то же время абсолютно ожидаемой. Мы, когда выезжаем как любители-спортсмены, которые катаются ради своего собственного удовольствия, ради своего здоровья, понимаем, что это может быть опасно для жизни. В любой момент это может случиться с каждым из нас.

Общее настроение у любителей велоспорта сейчас упадническое, как следует из слов вице-президента федерации, и ребята сходятся во мнении, что им не стоит пока выезжать на велосипедах на молдавские дороги, а надо переходить на специальные тренажёры для тренировок в домашних условиях.

Недоступный ЗОЖ

Вице-президент Федерации триатлона Владимир Кабыш озабочен тем, что при бездействии властей молодёжь, выбравшая в качестве ведения здорового образа жизни езду на велосипедах, будет лишена возможности оздоравливаться, тренироваться и физически развиваться.

– В сегодняшних условиях здоровый и активный образ жизни всё меньше доступен молодёжи, зато доступ к алкоголю и многим другим развлечениям максимально облегчён, – посетовал спортсмен. – Я, как активный молодой человек, пытающийся содействовать развитию спорта в Республике Молдова, хватаюсь за голову, так как ситуация меняется крайне медленно, хотя это критически важный аспект для благополучия населения Молдовы. А мы движемся в этом направлении так медленно, будто она – супернизкий приоритет. Очень важно привлечь внимание всех к этому аспекту. В противном случае мы придём к тому, что у нас не будет места для развития молодого поколения.

Смерть 12-летнего чемпиона Молдовы среди юниоров по велоспорту Валериана Райляна потрясла всех и стала толчком к проведению массовой акции протеста. Спортсмены и любители хотят тренироваться и ездить по местным и национальным дорогам, не опасаясь за свою жизнь. Они хотят развиваться, а не лежать на диване перед телевизором или сидеть днями напролёт у компьютера.

Комментарий

Борьба за безопасность

Андрей Чмиль, почётный президент Федерации велоспорта РМ, экс-министр молодёжи и спорта:

– К сожалению, о велоспорте приходится говорить сегодня не благодаря победам, которые были достигнуты нашими спортсменами, а из-за случившейся трагедии. Велосипедный спорт – это технический вид спорта, в котором необходимо не только желание спортсмена и наличие тренера, но встаёт вопрос и о безопасности его участников. Федерация в очередной раз выступит с инициативой о подготовке законодательного акта об ужесточении методов наказания и защите жизни велосипедистов при участии в тренировочном процессе или езде по дороге. Каким образом будет решён данный вопрос, мы пока не знаем, но есть опасение, что при таком подходе велосипедный спорт может исчезнуть в нашей стране из-за того, что не каждый рискнёт выехать на дорогу и получить удар от невнимательного или нарушающего ПДД водителя. Федерация, которая должна заниматься популяризацией велосипедного спорта, будет бороться за то, чтобы у каждого велосипедиста была уверенность в безопасности передвижения, а произошедшие грустные события превратились в исторические моменты.

Мнение Кобылян

Правила – не для всех

На данный момент мы имеем ситуацию, в которой велосипедист, выезжая на дорогу, тротуар или даже в парк, не может чувствовать себя в безопасности как минимум потому, что правила дорожного движения не предполагают возможности его передвижения по парковой зоне без выделенных велодорожек, а у нас их официально нет. Велосипедист не имеет права двигаться по тротуару, о чём написано в ПДД. Таким образом, велосипедист может передвигаться только по велодорожкам, которых в городе очень мало, или по проезжей части, где он становится объектом как минимум насмешек со стороны автомобилистов, а как максимум – участником ДТП. И не всегда велосипедист является причиной дорожного происшествия. Очень часто водители не замечают велосипед либо производят такие манёвры, которые, наоборот, провоцируют эти ДТП.

Хотелось бы, чтобы все наши предложения в ПДД, которые разрабатывались активистами Федерации велоспорта, всё-таки были приняты властями в полном объёме. Потому что те 3–4 пункта, которые были включены в правила в 2022 году, никак не решают проблему. В ПДД внесли понятия «электровелосипед», «электросамокат» и ещё велосипедистам разрешили кататься без светоотражающего жилета, если на одежде есть светоотражающие элементы. А между тем наши предложения включали более 50 пунктов разбора каждого момента, чтобы в соответствии с европейскими стандартами привести ПДД Молдовы к результативному, безопасному и эффективному виду документа, который бы обеспечил нам, велосипедистам, максимально безопасные условия. Велосипедный спорт в Молдове может перестать существовать. Очень надеемся, что наша власть сделает жизнь молодёжи и спортсменов более безопасной.

Елена Кобылян,

руководитель портала Ciclismul urban,

велосипедист-любитель