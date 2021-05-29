Получившие за границей первую дозу вакцины от COVID-19 граждане могут привиться второй в Молдове

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Граждане Молдовы, которые получили первую дозу вакцины от COVID-19 за рубежом, могут сделать вторую прививку на родине. Об этом сообщила координатор Национальной кампании по вакцинации Нинель Ревенко.

Для того чтобы получить вторую дозу, нужно подойти в центр вакцинации или к семейному врачу и предъявить документ, в котором указана дата и производитель введённой вакцины. После этого будет назначена вторая доза, передаёт ipn.md.

– Человек будет привит, конечно, той же вакциной и через рекомендуемый промежуток времени, который устанавливается для каждого препарата отдельно, – уточнила Нинель Ревенко.

До сих пор в Республике Молдова было использовано около 377 тысяч доз вакцины. Более 60 тысяч человек были вакцинированы и второй дозой.

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