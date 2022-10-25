Получил в подарок: пограничники изъяли у иностранца поддельные права

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На КПП “Скуляны” подъехал автомобиль с украинскими номерами. Водитель, 27-летний гражданин Украины, возвращался из Германии.

В ходе проверки в кошельке мужчины были обнаружены водительские права. Спецтехника показала, что документ подделан. Водитель признался, что получил удостоверение в подарок от друзей и знал, что оно ненастоящее.

Поддельный документ изъяли, иностранец получил разрешение на въезд в Молдову на основании подлинных документов.

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