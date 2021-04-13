Получил травмы по собственной неосторожности: сельчанина придавило мотоблоком

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В больницу Григориополя поступил 29-летний житель села Красная Горка. У него диагностировали перелом рёбер половины грудной клетки и ссадины.

Как выяснилось, сельчанин использовал мотоблок для работ на участке. Мужчина включил задний ход и не заметил стоящее позади дерево. В итоге он оказался зажат между техникой и стволом, пишет mvdpmr.org.

Скорую помощь пострадавшему вызвали знакомые. Мужчина госпитализирован, все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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