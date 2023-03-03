Получил обухом топора по голове: сельчанин госпитализирован

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О пациенте с переломом теменной кости медики сообщили в Рыбницкий ОВД.

Оказалось, в селе Броштяны 43-летний хозяин дома, его сестра и два приятеля выпивали. В какой-то момент между 22-летним гостем и владельцем жилья вспыхнул конфликт, потом началась драка. Мужчина тупой стороной топора ударил парня по голове, пишет mvdpmr.org.

Пострадавший самостоятельно добрался домой, но к вечеру почувствовал себя плохо. Сельчанина доставили в реанимационное отделение больницы.

Подозреваемого задержали. Мужчина ранее судим за кражи, а также преступления, связанные с оборотом наркотиков. По факту нанесения тяжких телесных повреждений возбуждено уголовное дело.

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