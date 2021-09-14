Получил деньги и пропал: столичная полиция ищет мошенника

Получил деньги и пропал: столичная полиция ищет мошенника

Инспекторат полиции сектора Ботаника разыскивает подозреваемого в мошенничестве.

К правоохранителям обратился пострадавший от рук злоумышленника. Он рассказал, что познакомился на рекламном сайте с мужчиной, предлагавшим услуги ремонта кухонной мебели. Жертва передала мужчине 5 500 леев, после чего подозреваемый отключил телефон и перестал выходить на связь.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Лиц, узнавших мужчину на фото, просят сообщить имеющуюся информацию по номерам: 060 523 066, 069 799 636. Конфиденциальность гарантирована.

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