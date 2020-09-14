Получал наркотики по почте: наркодилеру “светят” 20 лет тюрьмы

Получал наркотики по почте: наркодилеру “светят” 20 лет тюрьмы

Правоохранители задержали 21-летнего тираспольчанина, который распространял наркотические вещества.

Наркотики приходили почтой из Украины. “Соль” была спрятана в посылках с мелкой бытовой техникой. Дома торговец фасовал дозы и раскладывал в малолюдных местах по городу, пишет mvdpmr.org.

Незаконный бизнес просуществовал недолго – пару недель. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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