Полсотни объявленных в розыск нарушителей поймали в столице на прошлой неделе

Полсотни объявленных в розыск нарушителей поймали в столице на прошлой неделе

Сотрудники столичной полиции продолжают мероприятия по розыску и задержанию лиц, скрывающихся от правоохранительных органов.

Так, с 17 по 23 августа были задержаны 54 человека, находящихся под следствием. 35 из них уклонялись от явки в правоохранительные органы, а 19 фигурировали как государственные должники.

Столичная полиция и далее продолжит заниматься розыском и привлечением к ответственности правонарушителей.

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