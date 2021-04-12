Полсотни нарушивших водителей лишились номеров в результате проверок ANTA (ФОТО)

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Сотрудники Национального агентства автомобильного транспорта с 29 марта по 11 апреля провели проверки на дорогах страны и выявили ряд нарушений при перевозке людей и грузов.



Так, было составлено 200 протоколов о нарушениях. У 51 водителя изъяли регистрационные номера, а 12 перевозчиков были оштрафованы на 3 600 условных единиц.

С начала года было составлено 1 355 протоколов о нарушениях, допущенных в процессе перевозки людей и грузов. Были выписаны штрафы в размере 104 631 условных единиц. В результате в государственный бюджет поступило почти 2 000 000 леев.

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