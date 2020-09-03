Полсотни нарушивших ПДД водителей попались патрульным (ФОТО)

Полсотни нарушивших ПДД водителей попались патрульным (ФОТО)

Сотрудники Национального инспектората общественной безопасности (НИОБ) провели рейд на выезде из столицы для выявления водителей, нарушающих ПДД.

В результате было оформлено 50 протоколов о нарушениях и наложено 156 штрафных пунктов. 26 водителей были наказаны за превышение скоростного режима, 18 – за несоблюдение дорожных знаков. 53 водителя получили повестки в Отдел мониторинга и документирования дорожного движения. Двух водителей лишили номерных знаков.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md