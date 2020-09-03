Полсотни нарушивших ПДД водителей попались патрульным (ФОТО)

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Сотрудники Национального инспектората общественной безопасности (НИОБ) провели рейд на выезде из столицы для выявления водителей, нарушающих ПДД.

В результате было оформлено 50 протоколов о нарушениях и наложено 156 штрафных пунктов. 26 водителей были наказаны за превышение скоростного режима, 18 – за несоблюдение дорожных знаков. 53 водителя получили повестки в Отдел мониторинга и документирования дорожного движения. Двух водителей лишили номерных знаков.

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