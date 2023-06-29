Польские малиноводы требуют запрета на импорт малины из Молдовы

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В Польше садоводы заблокировали первое предприятие по заморозке малины в ответ на неудовлетворительный, по их мнению, уровень цен на малину, которые им предлагают переработчики.

Речь идёт о закупочной цене на малину в размере 5 злотых за кг, что эквивалентно 1,22 доллара США за кг или 1,12 евро за кг, передает east-fruit.com.

Напомним, что об уровне цен, который польский фермеры считают неприемлемыми, фермеры Украины могут только мечтать – сейчас в Украине цены на закупку малины для заморозки колеблются от 0,5-0,8 долларов США за кг. Т.е. в Украине цены сейчас вдвое ниже.

По сообщениям польских СМИ, местные фермеры намерены блокировать работу предприятия Pol Owoc до тех пор, пока не получат хотя бы 8 злотых за кг поставляемой малины (около 2 долларов США за кг), что они считают минимальной обоснованной ценой на промышленную малину для заморозки.

Кстати, кроме требований к переработчикам повысить закупочную цену на малину, фермеры также выдвигают и требования к правительству о запрете импорта фруктов из Украины и Молдовы. Польские садоводы считают, что именно дешёвая малина из Украины привела к падению цен на их фрукты. Кроме того, польские фермеры требуют ограничить или запретить импорт фруктов из Молдовы, которую также считают прямой угрозой для своего бизнеса.

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