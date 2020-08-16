Польша ограничила авиасообщение с более чем 40 странами, в том числе с Молдовой

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Польша ввела до 25 августа ограничения на авиасообщение более чем с 40 странами с высоким эпидемиологическим риском. В этот список вошла и Молдова.

Въезд в Республику Польша для лиц из Республики Молдова ограничен. Исключение составляют лица, являющиеся супругами или детьми польских граждан или оставшиеся на попечении. Могут въезжать на территорию Польши иностранцы, имеющие польскую карту, а также главы дипломатических представительств и члены дипломатического и консульского персонала представительств, лица дипломатического ранга и члены их семей. В Польшу также имеют право въезда лица, имеющие законное право на постоянное или временное проживание, и те, кто имеет право работать в этой стране, а также иностранные учащиеся и студенты, обучающиеся в Польше, передаёт ipn.md.

Согласно решению польских властей, с 13 июня границы страны открыты для граждан Европейского союза. Они могут беспрепятственно въезжать в Польшу. Выборочные проверки проводятся на границах. Обязательный карантин для граждан ЕС при въезде не требуется.

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