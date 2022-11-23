Полный коллапс: Молдова на несколько часов осталась без электричества. У многих жителей нет газа, отопления или воды

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В 14.23 по местному времени произошло аварийное отключение в молдавской электроэнергетической системе. Сотни тысяч потребителей по всей стране оказались обесточенными. Без света остались и жители левого берега Днестра.

Власти Молдовы обвинили в произошедшем Россию – дескать, причиной стал ракетный удар РФ по энергетическим объектам Украины. В связи с этим сегодня вечером в МИДЕИ вызвали посла Российской Федерации – чтобы вручить ноту протеста и потребовать прекратить военные действия в соседней стране.

Настоящий коллапс из-за отключения электроэнергии произошёл в молдавской столице. Светофоры не работали, троллейбусы не ездили. Город буквально встал в пробках. Магазины, банки и банкоматы, аптеки и больницы – деятельность всех оказалась парализованной. Многие потребители до сих пор сообщают об отсутствии в своих домах не только света, но и газа, отопления или воды.

По состоянию на 18.50 электроснабжение в большинстве населённых пунктов Молдовы было возобновлено, однако поставщик пока не сообщил о 100%-ном устранении проблемы.

“Аргументы и факты в Молдове” следят за развитием событий.

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