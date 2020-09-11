Полномочия налоговой службы будут расширены

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Государственной налоговой службе будут переданы полномочия по проведению специальных расследований. Соответствующий законопроект принят сегодня Законодательным собранием во втором чтении.

Согласно документу, эти компетенции будут относиться к следующим преступлениям: незаконная предпринимательская деятельность; незаконная практика финансовой деятельности; псевдопредпринимательская деятельность; уклонение от уплаты налогов предприятий, учреждений и организаций; уклонение от уплаты налогов физическими лицами; транспортировка, хранение или сбыт товаров, облагаемых акцизом, без маркировки их контрольными или акцизными марками; незаконное изготовление, нанесение и использование знаков государственной маркировки; хищение, отчуждение в случаях, не предусмотренных законом, сокрытие заложенного, сданного, арестованного или конфискованного имущества; умышленная несостоятельность; фиктивная несостоятельность; подделка бухгалтерских документов.

Предлагаемые меры, пишет moldpres.md, будут способствовать увеличению поступлений в национальный публичный бюджет. Они были разработаны в соответствии с рекомендациями партнёров по развитию Республики Молдова и согласованы со всеми соответствующими органами власти и представителями бизнес-среды.

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