Полномочия налоговой службы будут расширены

Полномочия налоговой службы будут расширены

Государственной налоговой службе будут переданы полномочия по проведению специальных расследований. Соответствующий законопроект принят сегодня Законодательным собранием во втором чтении.

Согласно документу, эти компетенции будут относиться к следующим преступлениям: незаконная предпринимательская деятельность; незаконная практика финансовой деятельности; псевдопредпринимательская деятельность; уклонение от уплаты налогов предприятий, учреждений и организаций; уклонение от уплаты налогов физическими лицами; транспортировка, хранение или сбыт товаров, облагаемых акцизом, без маркировки их контрольными или акцизными марками; незаконное изготовление, нанесение и использование знаков государственной маркировки; хищение, отчуждение в случаях, не предусмотренных законом, сокрытие заложенного, сданного, арестованного или конфискованного имущества; умышленная несостоятельность; фиктивная несостоятельность; подделка бухгалтерских документов.

Предлагаемые меры, пишет moldpres.md, будут способствовать увеличению поступлений в национальный публичный бюджет. Они были разработаны в соответствии с рекомендациями партнёров по развитию Республики Молдова и согласованы со всеми соответствующими органами власти и представителями бизнес-среды.

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