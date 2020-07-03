Полномочия Государственной налоговой службы будут расширены

Полномочия Государственной налоговой службы будут расширены

Государственная налоговая служба будет работать над предотвращением экономических преступлений и заниматься борьбой с ними, поскольку ее наделят полномочиями по проведению уголовного преследования и особой деятельности по расследованию. Кабинет министров сегодня одобрил законопроект, предусматривающий расширение полномочий этого учреждения.

Согласно проекту, для этого в рамках ГНС будут созданы специализированные подразделения.

Наделение этими полномочиями Государственной налоговой службы будет направлено на:

  • повышение способности государства реагировать на незаконные действия, препятствующие развитию стабильного делового климата;
  • устранение факторов нелояльной конкуренции для экономических агентов, которые соблюдают нормативно-правовую базу;
  • уменьшение теневой экономики;
  • повышение эффективности действий, предпринимаемых для противодействия уклонению от уплаты налогов и другим экономическим преступлениям;
  • недопущение случаев нанесения ущерба национальному публичному бюджету;
  • увеличение поступлений в национальный публичный бюджет.

Законопроект о наделении ГНС дополнительными полномочиями предстоит рассмотреть и принять парламенту, пишет moldpres.md.

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