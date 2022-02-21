Полное фиаско! 81% граждан говорят, что обещанные ПДС “хорошие времена” так и не наступили

0

81% граждан считают, что обещанные партией “Действие и солидарность” “хорошие времена” для них пока так и не наступили. Таковы результаты последнего опроса общественного мнения.

47% отмечают, что ПДС в очень малой степени или совсем не выполняет то, что обещала в предвыборной кампании. 36% говорят, что мало что из обещанного было сделано. Всего 12% придерживаются обратного мнения.

85% считают, что руководство страны должно изменить способ правления. 73% полагают, что ПДС должна дать должности и представителям других партий. 32% выступают за досрочные выборы, 27% – за смену некоторых министров, а 16% – за отставку кабмина.

Опрос общественного мнения проводился с 24 января по 14 февраля компанией IMAS по заказу Public Media. В исследовании приняли участие 1123 респондента. Погрешность составляет +/-3%.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.