Полная версия отчёта Игоря Додона о деятельности за 3,5 года мандата президента (ВИДЕО, ДОКУМЕНТ)

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Президент Республики Молдова Игорь Додон провел сегодня брифинг, на котором представил отчёт о работе, выполненной за 3,5 года президентского мандата.

В ходе выступления глава государства рассказал о действиях, осуществленных в следующих областях:

1. Государственность, нейтралитет, идентичность,

2. Социальная сфера,

3. Экономика и инфраструктура,

4. Юстиция и безопасность,

5. Реинтеграция страны,

6. Внешняя политика,

7. Общение с людьми,

8. Законодательные инициативы.

Ниже представлены полные текстовая и видеоверсии отчёта.

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