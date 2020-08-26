Полная версия отчёта Игоря Додона о деятельности за 3,5 года мандата президента (ВИДЕО, ДОКУМЕНТ)

Полная версия отчёта Игоря Додона о деятельности за 3,5 года мандата президента (ВИДЕО, ДОКУМЕНТ)

Президент Республики Молдова Игорь Додон провел сегодня брифинг, на котором представил отчёт о работе, выполненной за 3,5 года президентского мандата.  

В ходе выступления глава государства рассказал о действиях, осуществленных в следующих областях:

1. Государственность, нейтралитет, идентичность,
2. Социальная сфера,
3. Экономика и инфраструктура,
4. Юстиция и безопасность,
5. Реинтеграция страны,
6. Внешняя политика,
7. Общение с людьми,
8. Законодательные инициативы.

Ниже представлены полные текстовая и видеоверсии отчёта.

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