Полная мобилизация: сотрудники МВД будут патрулировать общественные места в период ЧП

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Сотрудники МВД на 100% мобилизованы для участия в мероприятиях по предотвращению распространения пандемии COVID-19. Об этом заявил врио министра внутренних дел Павел Войку во время встречи с руководителями генеральных инспекторатов.

– Сотрудники Министерства внутренних дел полностью мобилизованы для деятельности по предотвращению распространения пандемии COVID-19, но без ущерба для основной оперативной деятельности ведомства. В случае необходимости мы обратимся к Национальной армии с просьбой усилить патрулирование и контролировать выполнение рекомендаций на транспортных станциях, в парках, во дворах и других общественных местах, – отметил Войку.

Глава ведомства подчеркнул, что особое внимание необходимо уделить проверке соблюдения ограничений в ресторанах, ночных клубах и других местах в ночное время, передаёт moldpres.md.

С начала пандемии в Молдове более 16 тысяч сотрудников Министерства внутренних дел ежедневно принимают меры по борьбе, профилактике и информированию граждан о заболевании и распространении COVID-19.

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