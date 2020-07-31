Полёты в Ниццу и Салоники перенесены на 2021 год

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В связи с продлением ограничений на въезд гражданам Республики Молдова в европейские страны авиакомпания Air Moldova объявила о том, что рейсы в курортные направления Ницца и Салоники перенесены на 2021 год .

Пассажиры, которые приобрели авиабилеты на отменённые рейсы, могут воспользоваться одним из следующих вариантов:

бесплатно изменить дату вылета до 24 октября 2021 года;

воспользоваться ваучером в размере стоимости авиабилета;

получить возврат денег за авиабилет в соответствии с правилами тарифа (уточнить правила тарифа можно по месту приобретения авиабилета).

Более подробную информацию можно найти на официальном сайте компании.

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