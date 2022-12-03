Политолог: Молдове и Приднестровью практически невозможно выжить без взаимопомощи

0

Политолог Ян Лисневский считает, что существование Республики Молдовы и Приднестровья находится под угрозой в условиях кризиса. Более положительные прогнозы реальны только в случае, если РМ и приднестровский регион будут помогать друг другу.

Такое мнение эксперт озвучил в рамках передачи «Главный вопрос с Юлией Фёдоровой» на телеканале NTV Moldova.

На мой взгляд, если интерес будет только Приднестровья или только Республики Молдова, без вмешательства извне, то мы придём к какому-то консенсусу, потому что выжить в данных условиях практически невозможно без взаимопомощи. Если этой взаимопомощи не будет, то встаёт вопрос существования РМ и существования Приднестровья, – считает Ян Лисневский.

Он также отметил, что для решения приднестровского вопроса нужно исключить все эмоции, что невозможно, пока в политике есть радикальные группы.

Если в дипломатии существуют эмоции, то тогда вопрос не будет решаться. Пока у нас в политике будут существовать радикальные группы, которые исключительно за вступление в НАТО, исключительно противостоять Приднестровью и ни в коем случае не дискутировать с Россией, и если они будут доминировать и давить на политиков, которые хотят вести диалог, хотят решать проблемы государства Республики Молдова, то до этих пор вопрос не будет решаться, – заявил политолог.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.