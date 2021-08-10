Политическое правительство

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О том, какую исполнительную власть выбрали в РМ

В минувший четверг голосами парламентского большинства – 61 депутата фракции партии «Действие и солидарность» (ПДС) – был утверждён новый состав правительства Молдовы, которое возглавила экс-министр финансов в кабмине М. Санду Наталья Гаврилица. Фракции Блока коммунистов и социалистов (БКС) и партии ШОР в голосовании не участвовали.

Чёртова дюжина министерств

Следует отметить, что новая власть изменила и структуру правительства. Если при ДПМ количество министерств было сокращено до девяти, то ПДС увеличила их число до 13. Реорганизацию правительства предполагается провести в течение трёх месяцев. Новоизбранная премьер-министр объяснила эти изменения тем, что они намерены активно и по-новому работать. По её словам, сокращение количества министерств при олигархе В. Плахотнюке не помогло сэкономить государственные деньги.

– Раньше министры и министерства не нужны были вовсе, так как решения принимались в ночных клубах или ещё где-то, а правительству приносили готовые проекты, направленные на то, чтобы защитить чьи-то интересы, – высказала свою точку зрения по поводу сокращения количества министерств Н. Гаврилица. – Сейчас правительство будет работать, разрабатывать решения, поэтому нам нужны министры, нужно отдельное Министерство экономики и отдельно Министерство инфраструктуры, отдельные Министерство здравоохранения и Министерство труда и социальной защиты, нам нужно отдельное Министерство образования, отдельное Министерство сельского хозяйства.

Премьер заверила, что новая структура не повлечёт за собой увеличения штата сотрудников, но уверена, что если сумма расходов на их содержание вырастет, то деньги на покрытие появятся, как только будут прикрыты серые схемы.

Таким образом с 6 августа в Республике Молдова есть следующие министерства: иностранных дел и европейской интеграции; внутренних дел; сельского хозяйства; инфраструктуры и регионального развития; окружающей среды; обороны; экономики; образования; культуры; финансов; юстиции; здравоохранения; труда и социальной защиты. Среди новшеств и то, что в новом правительстве вместо одного – аж три чиновника имеют статус вице-премьер-министра.

Нам не ответили, кто и сколько людей получат эти 2000 леев. Мы знаем, сколько не получат, а ведь 2000 леев не будет даже у половины пенсионеров, я уже не говорю о получателях социальных пособий и др. Ведь никто не говорит о том, что если человек будет получать 2000 леев, то единоразовая помощь в 90 – 180 леев сразу аннулируется и он меньше получит.

Молчание партнёров

По словам депутата парламента, политолога Богдана Цырди, количество министров выросло на 40% (с 9 до 13), увеличилось и количество членов правительства (было 12 – стало 17), появилось 2 вице-премьера без портфеля вместо одного, введена новая должность вице-премьера «по диджитализации», появились новые министерства – культуры, окружающей среды, здравоохранения.

– Видимо, чтобы обеспечить всех креслами, – предполагает политолог. – Создание новых министерств противоречит соглашениям РМ с МВФ и ЕБРР от 2016 года, но партнёры проглотят это. Фактически 3/4 правительства – сотрудники НПО из сети Сороса – НФД – ЕФД, то есть без опыта управления, зато с опытом всевозможных схем.

О том, что увеличение количества министерств противоречит соглашениям с ЕБРР и МВФ образца 2016 года, говорит и экс-председатель комиссии по СМИ Совета гражданского общества при президенте Молдовы журналист Елена Левицкая-Пахомова.

«Они (ЕБРР и МВФ. – Прим. автора) как раз и требовали от демократического правительства подрезания под корень ведомств и чиновников. Взамен ЕБРР дал деньги (кредиты) под программу по модернизации госуслуг. После ЕБРР расщедрилось МВФ – кредит ещё на $20 млн. Есть вероятность, что нынешнее правительство так удобно структурам, курирующим МВФ и ЕБРР, что они закроют глаза на старые соглашения.

Ещё одно «но». После реорганизации министерств можно будет заменить не только министров, но и госсекретарей. То есть заполучить полный контроль над ведомствами плюс дополнительные места для пока ещё не трудоустроенных соратников.

Что-что, а схемы PAS оперативно осваивает», – написала в своём Телеграм-канале Е. Левицкая-Пахомова.

Что же касается профессионализма глав министерств кабмина Гаврилицы, то, по мнению эксперта Яна Лисневского, в новом правительстве много неопытных людей.

– Если хорошо посмотреть и проанализировать CV лиц, предложенных Гаврилицей, мы не можем говорить о реформаторском правительстве, основанном на профессионализме, – утверждает Ян Лисневский. – Мы видим политическое правительство, в котором все – сторонники или члены ПДС. Часть возможностей этого кабинета мы уже видели в 2019 году, особенно в том, что касается систем здравоохранения и внутренних дел. Здесь множество вопросов. Это экспериментальное правительство, которое даст политические события, а не возможные результаты.

Увеличение количества министерств обязательно потребует больших расходов на содержание штата чиновников. По мнению вице-председателя парламента Влада Батрынчи, новое правительство, вместо того чтобы экономить в нынешней сложной ситуации, увеличивает расходы.

– Сколько стоит создание новых министерств? – вопрошает депутат. – Уже август. Если вы создадите эти новые министерства, кто будет исполнять бюджет, кто будет отвечать за использование бюджетных денег? Вопросов очень много. Вы рискуете наступить на собственные грабли.

Программа Гаврилицы

В день утверждения нового правительства Наталья Гаврилица представила парламенту программу деятельности на ближайшие четыре года, озаглавленную «Молдова в хорошие времена». Как следует из данного документа, новая исполнительная власть намерена провести реформу юстиции, ужесточить наказание за коррупцию, приняв соответствующие законодательные акты; упростить условия деятельности для совместных малых предприятий (СМП), поощрять открытие бизнеса молодыми людьми и женщинами, поддерживать СМП через программы финансирования и обучения предпринимательству; обеспечивать ежегодный объём государственных инвестиций на сумму до 4,5 млрд леев для развития инфраструктуры водоснабжения и канализации, мобильности, общественной инфраструктуры, в том числе около 2 млрд леев для модернизации и экономической диверсификации деревень; увеличить приток иностранных инвестиций до 4% ВВП, в том числе в перерабатывающие предприятия сельскохозяйственной продукции; увеличить минимальную пенсию до 2 тыс. леев с IV квартала 2021 года и обеспечить её рост в дальнейшем, а также полную компенсацию лекарств для получателей самых маленьких пенсий; создать «Серебряный фонд» (Fondul de Argint) для финансирования услуг по уходу за нуждающимися и одинокими пожилыми людьми, в том числе уход на дому, горячие обеды и др. услуги; модернизировать не менее 100 самых популярных госуслуг; обеспечить доступ к государственным электронным услугам для 100% активного населения страны; снизить на 15% число преступлений, разного рода насилий, несчастных случаев и ряд других.

Также новая исполнительная власть намерена выполнять все условия международных структур, чтобы Молдова получала внешнее финансирование. Из приоритетов внешней политики правительства Гаврилицы на первом месте, естественно, значится интеграция в ЕС посредством развития и углубления политических и экономических отношений. В планах – укрепление стратегического партнёрства с Румынией, расширение и углубление добрососедских отношений и стратегического партнёрства с Украиной. А вот с Россией планируется вести «конструктивный и прагматичный диалог с целью развития взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и других областях, представляющих взаимный интерес». Среди приоритетов – и возобновление политического диалога с США, активное сотрудничество в международных организациях – ООН, ОБСЕ, СЕ и НАТО.

200 км туда, 300 км сюда

У оппозиции возникла масса вопросов к программе правительства Гаврилицы. По мнению вице-председателя парламента, депутата БКС Влада Батрынчи, в этом документе напрочь отсутствует конкретика – он больше напоминает предвыборную программу, так как нет никаких цифр и решений.

– Кампания закончилась, вы должны предоставить цифры, решения, откуда взять деньги на те щедрые обещания, которые дали гражданам, – сказал В. Батрынча. – Но, к сожалению, слишком много деклараций и бурные, продолжительные аплодисменты, как на XX съезде КПСС.

Народный избранник посетовал, что в красивых речах нового кабмина не нашлось места для таких важных вопросов, как возвращение аэропорта, Джурджулештского порта, Республиканского стадиона, отмены Закона о миллиарде и ряда других важных проектов.

И депутат БКС Олег Рейдман увидел в программе кабмина Гаврилицы сходство с предвыборной агитацией, а состав правительства, к сожалению, отразился на программе, которая больше напоминает отчёты НПО, где используется государственная статистика, «выводы заказные, рекомендации неконкретные и не всегда применяемые».

– Логика программы должна быть либо от частного к общему, либо от общего – к частному, но связь между ними обязательна, – аргументирует своё мнение О. Рейдман. – Как должна выглядеть Молдова в результате реализации этой программы? Этого нет здесь. Каким будет ВВП, какой должна быть его структура? Что будет с нашим населением, его здоровьем, образованием, доходами? Что будет с нашей инфраструктурой? Обещаний здесь много – 200 км туда, 300 км сюда, но должна быть комплексная программа. Какие мощности дорожного строительства существуют в Молдове сегодня? Какие источники материалов? Этого мы не видим. И это вызывает сомнения. Это очень напоминает предвыборную агитацию.

В сетях кредитов

Депутат парламента Владимир Воронин заметил, что программа нового правительства содержит много обещаний о повышении пенсий и зарплат, но при этом не упоминается о том, как же они собираются контролировать цены.

– Кто будет следить за ценообразованием? Вы можете повышать на 2, 10 или даже 20 тысяч зарплаты и пенсии, но если не будете контролировать цены, люди и дальше будут бедными, – убеждён В. Воронин.

В свою очередь депутат фракции БКС Владимир Односталко считает, что в программе правительства Н. Гаврилицы нет инициатив для института семьи, ничего не говорится о традиционных ценностях, не упоминаются источники финансирования для такого приоритета, как повышение минимальной пенсии до 2 тыс. леев.

– Нам не ответили, кто и сколько людей получат эти 2000 леев. Мы знаем, сколько не получат, а ведь 2000 леев не будет даже у половины пенсионеров, я уже не говорю о получателях социальных пособий и др., – сказал В. Односталко. – Ведь никто не говорит о том, что если человек будет получать 2000 леев, то единоразовая помощь в 90 – 180 леев сразу аннулируется и он меньше получит. Молчите о том, что вы это собираетесь сделать после индексации, которую вы же хотели отменить в начале года. А благодаря нам она сохранилась – почти 4%.

Директор Института рыночной экономики Роман Киркэ удивлён тому, что в программу правительства Гаврилицы включены приоритеты из избирательной кампании ПДС, не имеющие источников финансирования.

– Некоторые вещи, которые они (ПДС) обещали в избирательной кампании, находятся и в этой программе, – указал эксперт. – Это увеличение в IV квартале минимальной пенсии до 2000 леев, и вообще масса таких проектов, инфраструктурных в том числе, которые требуют огромных финансовых вливаний. Но нигде не указаны источники финансового покрытия трат на реализацию этих проектов.

Эксперт предполагает, что действующая власть рассчитывает на финансовую помощь внешних партнёров – кредиты, гранты. Если это так, то ничего хорошего нас не ждёт. По мнению Р. Киркэ, если строить пенсионную систему на внешних кредитах, то рано или поздно эта система просто рухнет.

Но подождём хороших времён. Посмотрим, как умеют управлять государством те, которые ещё совсем недавно критиковали предыдущую власть.

Мнение эксперта

Покажите пример

Игорь Волницкий, политолог:

– Как минимум треть состава будущего правительства – это представители неправительственного сектора. Им предоставили шанс. Посмотрим, смогут ли они внедрить в жизнь то, о чём говорили, будучи представителями НПО и раздавая тогда различные советы правительству. Смогут ли они сами воплотить это, вступив в свои должности. Также невооружённым глазом видно, что Гаврилица и её коллеги не захотели привлечь профессионалов из других партий, предпочитая пойти со своими людьми. А ведь опытные сотрудники могли бы выстоять перед лицом серьёзных вызовов.

Кто есть кто

«Хорошие» министры

Структура правительства Н. Гаврилицы выглядит следующим образом:

Заместители премьер-министра – Владислав Кульминский (вопросы реинтеграции) и Юрий Цуркан (цифровые технологии);

Министерство иностранных дел и европейской интеграции – Нику Попеску (экс-министр иностранных дел в правительстве Санду);

Министерство внутренних дел – Анна Ревенко (советник президента РМ в области национальной обороны и безопасности, секретарь ВСБ);

Министерство сельского хозяйства – Виорел Герчу;

Министерство инфраструктуры и регионального развития – Андрей Спыну;

Министерство окружающей среды – Юлиана Кантаражиу;

Министерство обороны – Анатолий Носатый (экс-начальник Оперативного управления Генерального штаба Национальной армии);

Министерство экономики – Серджиу Гайбу;

Министерство образования – Анатолий Топалэ (генсек Минобразования);

Министерство культуры – Серджиу Продан;

Министерство финансов – Думитру Будянски;

Министерство юстиции – Серджиу Литвиненко (депутат ПДС);

Министерство здравоохранения – Алла Немеренко (советник президента РМ по вопросам здравоохранения);

Министерство труда и социальной защиты – Марчел Спэтару.

Подготовила

Любовь Чегаровская