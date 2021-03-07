Политические партии должны до 31 марта подать в ЦИК финансовые отчёты

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Центральная избирательная комиссия сообщает, что 31 марта 2021 года истекает срок подачи годовых отчётов о финансовом управлении политических партий за 2020 год.

Документ должен быть представлен Комиссии в соответствии с предписаниями Закона №294/2007 о политических партиях и Положении о финансировании деятельности политических партий, утверждённом постановлением ЦИК №4401/2015. Отчёт можно подать как в электронном виде через информационную систему «Финансовый контроль», так и на бумаге, в соответствии с типовыми документами, созданными и утверждёнными для этой цели, которые затем будут опубликованы в рубрике «Финансирование партий» на официальном сайте ЦИК – www.cec.md.

Политические партии, годовые доходы или расходы которых превышают один миллион леев, обязаны проводить аудит отчётов о финансовом управлении не реже одного раза в 3 года. Аудиторский отчёт вместе с годовым отчётом о финансовом управлении политической партии будет направлен в Центральную избирательную комиссию, а если политическая партия воспользовалась ассигнованиями из государственного бюджета – в Счётную палату, пишет moldpres.md.

ЦИК отмечает, что непредставление отчёта о финансовом управлении в установленные законом сроки и в формате, включая представление неполных данных, является нарушением положений Закона о финансовом управлении политических партий, что считается правонарушением и влечёт за собой административную ответственность.

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