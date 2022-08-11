Полис ОСАГО в Молдове подорожает до 1350 леев

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Полис обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) в Молдове подорожает на 355 леев — до 1350 леев. Соответствующие поправки в корректировку формулы расчета базовой премии внесла Национальная комиссия финансового рынка (НКРФ).

Новый тариф вступит в силу после публикации в Monitorul Oficial. Базовая премия по ОСАГО устанавливается и обновляется не реже одного раза в год Национальной комиссией финансового рынка, передает jurnal.md.

По данным НКФР за 2021 год, средний размер выплаченного ущерба составил 14 897 леев, а средняя собранная премия – 854 лея, что меньше базовой премии, которая в настоящее время составляет 995 леев.

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