Полис обязательного медицинского страхования в следующем году подорожает в 3 раза: до 12636 леев

Полис обязательного медицинского страхования в следующем году подорожает в 3 раза: до 12636 леев

Полис обязательного медицинского страхования в Молдове в 2023 году подорожает в 3 раза: до 12636 леев. Информация представлена на сайте Национальной медицинской страховой компании. 

В настоящее время стоимость полиса составляет 4056 леев, она не менялась несколько лет.

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Комментарии (2)

  1. Это как раз стоимость замены одного хрусталика, значит мне не пенсионеру поменяют бесплатно,
    или бесплатно будут раздавать презервативы а остальным аспирин

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  2. да мы уже в Европе так сделайте европейскую среднюю пенсию , а получится как всегда самые бедные парламентарии получат добавку к зарплате

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