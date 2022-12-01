Полис обязательного медицинского страхования в следующем году подорожает в 3 раза: до 12636 леев

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Полис обязательного медицинского страхования в Молдове в 2023 году подорожает в 3 раза: до 12636 леев. Информация представлена на сайте Национальной медицинской страховой компании.

В настоящее время стоимость полиса составляет 4056 леев, она не менялась несколько лет.

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