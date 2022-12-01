Полис обязательного медицинского страхования в следующем году подорожает в 3 раза: до 12636 леев

Полис обязательного медицинского страхования в Молдове в 2023 году подорожает в 3 раза: до 12636 леев. Информация представлена на сайте Национальной медицинской страховой компании.
В настоящее время стоимость полиса составляет 4056 леев, она не менялась несколько лет.
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Это как раз стоимость замены одного хрусталика, значит мне не пенсионеру поменяют бесплатно,
или бесплатно будут раздавать презервативы а остальным аспирин
да мы уже в Европе так сделайте европейскую среднюю пенсию , а получится как всегда самые бедные парламентарии получат добавку к зарплате