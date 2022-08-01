Полиция задержала женщину, бросившую новорождённого у мусорного контейнера

Полиция задержала женщину, бросившую новорождённого у мусорного контейнера

28-летняя гражданка направлялась в аэропорт и собиралась покинуть страну.

На допросе она созналась в содеянном. Возбуждено уголовное дело, женщине грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, вчера днём в столичную полицию поступило сообщение о том, что у мусорного бака на улице Сергея Лазо нашли тело новорождённого в полиэтиленовом пакете. Прибывшие на место происшествия врачи установили, что младенец мёртв.

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