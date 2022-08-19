Полиция задержала троих налётчиков, ограбивших пожилого мужчину (ВИДЕО)

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В полицию Унген обратился 60-летний житель села Морений Векь. Он рассказал, что в его дом проникли неизвестные в масках, связали ему руки и избили кастетом.

В результате полученных травм мужчина был госпитализирован. Злоумышленники украли у жертвы две пары золотых серёжек, три пары наручных часов и 50 долларов США.

Через несколько дней полиция установила и задержала подозреваемых. Ими оказались жители Кишинёва: две девушки 18 и 24 лет и 20-летний мужчина. При обысках у них обнаружили похищенные у потерпевшего вещи, а также кастет.

Следственные мероприятия продолжаются. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 8 до 10 лет.

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